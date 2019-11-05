في مشهد غريب... غزلان تخرج من البحر إلى شواطئ السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر فيه قطعان من الغزلان تبحر صوب شواطئ المملكة.

وزعم مغردون إلى أن الغزلان وصلت إلى تبوك في السعودية قادمة من قارة أفريقيا عبر مصر.

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن مقطع الفيديو تم نشره في مناسبتين سابقتين عامي 2014 و2015.

#خفر_السواحل #السعوديه قامت برصد غزلان قاطعة البحر من افريقيا عبر مصر للسعودية وشوهدت في سواحل تبووك صباح اليوم .. pic.twitter.com/QSaD4eHIkr — عبدالله ناصر التويم (@abd_11_11) December 7, 2015

وادعى ناشروه حينها، أن قوات خفر السواحل في السعودية رصدت هجرة هذه الغزلان ووصولها إلى شاطئ تبوك بعد أن قطعت البحر بين قارتين أفريقيا وآسيا.