سر حذف أغنية محمد رمضان وسعد لمجرد من يوتيوب

حذفت منصة تداول الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" الأغنية الجديدة التي طرحها الفنان المصري محمد رمضان، بالتعاون مع المطرب المغربي سعد لمجرد "إنساي".

وقال موقع "مصراوي" إنه تم حذف الأغنية من على منصة يوتيوب، بسبب حقوق الملكية الفكرية لإحدى شركات الإنتاج.

ولم يوضح الموقع أي شركة إنتاج يقصد.

وكان كليب "إنساي" الذي يجمع محمد رمضان وسعد لمجرد، قد حقق نحو 178 مليون مشاهدة، قبل حذفه من يوتيوب.

#اليوم_العالمي_للحب

احب اهديكم هالاغنيه أيها المتحابين 💜https://t.co/IbtJhfNHQJ — 𝓗 𝓮 𝔂 𝓪 𝓶 (@_he_mx) November 5, 2019

​يذكر أن حذف يوتيوب قام بحذف أغنية "سلام" لسعد لمجرد، الأسبوع الماضي، بسبب شكوى من الموسيقي هشام تلمودي، الذي اتهم سعد لمجرد بإدراج مقطع موسيقي من أغنيته "أكوال سوس" في أغنية لمجرد "سلام"، من دون استشارته وأخذ موافقته، ولكن سعد نجح في إعادة الأغنية مرة آخرى لموقع "يوتيوب".

أما حسام الحسيني، مخرج أغنية "إنساي" التي تجمع محمد رمضان وسعد لمجرد، فقال في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" اللبنانية: "الأمر غير مفهوم على الإطلاق، بالنسبة لي وباقي صناع الأغنية".

وتابع: "أنا موجود حاليا في مراكش بالمغرب، من أجل الحصول على سبب منطقي لحذف الأغنية من على يوتيوب".

يذكر أن أغنية "إنساي" من كلمات وألحان سعد لمجرد وغناء محمد رمضان وسعد لمجرد، وإخراج حسام الحسيني، وتم طرحها شهر يوليو/تموز الماضي عبر "يوتيوب".

​وكان محمد رمضان قد تجاوز عبر يوتيوب، يوم الاثنين الماضي، حاجز المليار مشاهدة، ليحتل المركز الأول قائمة ترتيب الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط.

وأعلن رمضان ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغ في منشور بالعربية والإنجليزية قال فيه: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت 2 مليار و200 مليون مشاهدة.. الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إنه من المتوقع أن تصل الأرباح السنوية لمحمد رمضان، من قناته على اليوتيوب، إلى حوالي 3.3 مليون دولار، ما يعادل 53 مليون و174 ألف و550 جنيها مصريا، بحسب موقع "socialblade" الذي يتتبع إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.

حذف كليب انساي لمحمد رمضان و #سعد_لمجرد من موقع #يوتيوب رغم تجاوزه الـ170 مليون مشاهدة بسبب خلاف مادي بين #محمد_رمضان وشركة الإنتاج الفرنسية المنفذة للكليب حيث سافر رمضان إلى #المغرب لحل الأزمة#نجوم #مشاهير #اخبار_الفن pic.twitter.com/nV315EIm4M — 24.ae | منوعات (@24Entertain) November 5, 2019

​وأشار الموقع إلى أن محمد رمضان يُحصل شهريا من قناته على اليوتيوب ما يصل إلى 275 ألف دولار، أي ما يزيد عن 4 ملايين و430 ألف جنيه.

وحقق الفنان المصري محمد رمضان في آخر 30 يوما أكثر من 68 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى ما يزيد على 270 ألف "سبسكرايب"، وفقا للموقع المتخصص في إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.