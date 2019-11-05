بالفيديو... عملية إنقاذ سريعة لرجل سقط أمام قطار المترو المسرع

أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة في محطة مترو أنفاق كاليفورنيا، عملية إنقاذ في اللحظة الأخيرة لرجل سقط أمام القطار.

وكان الرجل يسير على الرصيف قبل أن يترنح ويفقد توازنه ويسقط أمام القطار المسرع.

وفي رد فعل سريع، قام مشرف المحطة بسحب الرجل من أمام القطار، منقذا حياته في آخر لحظة.

وأظهر فيديو آخر الرجل وهو يحتضن مشرف المحطة، شاكرا إياه على إنقاذه حياته.