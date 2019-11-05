بالفيديو... رجل يحاول دفن حفيدته الرضيعة حية لهذا السبب

وثّق مقطع فيديو محاولة رجل دفن حفيدته الرضيعة حية، لولا اكتشاف سائق ما ينوي الجد فعله، ليسارع بإبلاغ الشرطة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قامت قوات الشرطة بالتوجه للرجل وهو يستعد لدفن الطفلة.

وعند استجواب الشرطة له، أكد أنها ماتت في المستشفى وأنه جاء هنا ليدفنها، إلا أن الشرطي تأكد من أنها حية.

وقامت الشرطة باحتجاز الرجلين بتهمة محاولة قتل رضيعة بدفنها حية، لتظهر التحقيقات أن الجد قرر دفن الرضيعة بموافقة العائلة بسبب الفقر، وتكاليف زواج الأنثى فيما بعد.

وتنتشر في الهند عادة دفن البنات حين ولادتهن، لأن المرأة هي من يدفع المهر وتكاليف الزواج في الهند.

ووفقا لإحصائيات رسمية، فإن مشكلة قتل الإناث تعد أحد أكبر مشاكل الهند، حيث يتم إجهاض حوالي نصف مليون جنين أنثى كل عام.