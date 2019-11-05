بالفيديو... فنانة مصرية تنهار في البكاء على الهواء مباشرة

انهارت الممثلة المصرية، نهال عنبر، في البكاء، أمس الاثنين، خلال تقديمها برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة.

ولم تتمالك "عنبر" حصر دموعها في برنامج "كلام ستات"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، بعد سماعها لابنتي الموسيقار المصري الراحل، محمد نوح، وهما تؤديان أغنية "أغلى حروف"، والتي أهدوها إلى روح والدهما، احتفالا بعيد الحب.

وتشارك نهال عنبر في تقديم برنامج "كلام ستات"، إلى جانب شريهان أبو الحسن وهيدى كرم وندى رحمى.

يشار إلى أن نهال عنبر تشغل منصب رئيس اللجنة الطبية في نقابة المهن التمثيلية في مصر، ومن أشهر أعمالها الفنية، مسلسل "يتربى في عزو" من بطولة يحيى الفخراني وكريمة مختار، وأفلام "طيور الظلام" من بطولة عادل إمام، و"جاءنا البيان التالي" من بطولة الفنان الكوميدي محمد هنيدي، ومسلسل "حكايتي"، من بطولة ياسمين صبري، وعرض في رمضان 2019.