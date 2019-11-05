سلمى حايك تحتفل بـ12 مليون معجب بإهدائهم تقويم 2020

احتفلت الممثلة المكسيكية الشهيرة، سلمى حايك، بوصول عدد متابعيها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إلى أكثر من 12 مليون معجب على حسابها في موقع "إنستغرام" بطريقة مختلفة.

وأهدت "حايك" لمتابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، تقويم العام الجديد 2020، والذي يضم في كل صفحة من صفحاته 12 فيلما من أفلامها، والمرتبطة بأحد شهور العام، وطلبت من كل واحد منهم كتابة اسم فيلمه المفضل في خانة التعليقات، لكي تعلم شهر ميلاده.

وأتمت سلمى حايك، التي من أصول لبنانية، عامها الـ53 في 2019، وذلك في 2 سبتمبر/أيلول.

وبتلك المناسبة، شاركت حايك صورة لها وهي تستعرض رشاقتها وقوامها، في لباس البحر "البكيني"، في إشارة منها إلى أنها لا تهتم ببلوغها 53 عاما وتقدمها في العمر.

ومن أبرز أفلام سلمى حايك، "Frida" و"Desperado" و"Once Upon a time in Mexico".