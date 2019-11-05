بالصور... أحمد السقا يظهر بالنقاب

أثار الممثل المصري، أحمد السقا، حيرة جمهوره، بصورة يظهر فيها وهو يرتدي "النقاب".

وشارك "السقا" صورتين عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، واكتفى بالتعليق عليهما: "تيك توك"، كما حرص الفنان المصري على وضع الصورة كصورة شخصية لحسابه.

View this post on Instagram تيك توك🕷 A post shared by Ahmed ElSaka (@ahmedelsakaeg) on Nov 4, 2019 at 1:10pm PST

وتساءل جمهور أحمد السقا عن سر صوره بالنقاب، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "خير يارب إيه ده"، "ده فيلم العنكبوت؟"، "إيه الشخصية الجديدة دي يا سقا يا محترم"، "نقاب ده يا نجم"، وغيرها من التعليقات.

View this post on Instagram تيك توك🕷 A post shared by Ahmed ElSaka (@ahmedelsakaeg) on Nov 4, 2019 at 1:24pm PST

ويستكمل أحمد السقا تصوير مشاهده ضمن أحداث أفلامه السينمائية "العنكبوت"، والذي يشاركه البطولة منى زكي وظافر العابدين وأحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب.

وكان آخر أعمال أحمد السقا الفنية، مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عرض في رمضان 2019.

وآخر أفلام أحمد السقا "هروب اضطراري"، في عام 2017، وهو من إخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته غادة عادل وفتحي عبد الوهاب وأمير كرارة ومصطفى خاطر.