الأول من نوعه... كشف أثري جديد في مصر

وقال نوزومو كاواى رئيس البعثة، إن المقبرة "الكتاكومب" المكتشفة تتكون من بناء مقبب من الطوب اللبن وبه سلم داخلي، وغرفة منحوتة في الصخر ومصنوعة من الحجر الجيري، تم العثور بداخلها على لوحة محفورة في الصخر تحتوي على صورة الآلهة سوكر وتحوت وأنوبيس من اليسار إلى اليمين.
ولفت كاواي إلى أن البعثة عثرت أيضا على اثنين من التماثيل على هيئة أسود مصنوعين من الحجر الجيري ويبلغ طول كل تمثال حوالي 55سم.
وأشارت البعثة إلى أن هذه المقبرة تعد، الأولى من العصر الروماني التي يتم اكتشافها في منطقة سقارة الأثرية.
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