بالفيديو... وصية الفنانة الراحلة صباح لمستثمر لبناني

كشف مستثمر لبناني، عن وصية الفنانة اللبنانية الراحلة صباح له، أثناء لقائه بها صدفة في عام 1996.

روى المستثمر، رفيق ضو، وهو نائب رئيس مجلس إدارة شرطة السويس للصلب، وأحد المستثمرين الأجانب في مصر، قصة حدثت له عام 1996 مع الراحلة صباح، أثناء استقلاله الطائرة معها، قادما إلى القاهرة.

وقال ضو، خلال افتتاح بعض المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، صباح اليوم، بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي "كنت أجلس بالطائرة، ووجدت المطربة الراحلة صباح تجلس بجواري بالصدفة، وحينما علمت بمولدي في قريتها، قالت لي إنت جاي تعمل إيه في مصر؟ قلت لها أنا بتاجر في الحديد، وحلمي أن أبني مصنع".

وتابع أن صباح كان ردها "أريد أن أسديك نصيحة، إن شاء الله ربنا هيوفقك في مصر، مصر أم الدنيا، وهذا ليس مجرد اسم وإنما حقيقة، هي أم ليس لأبنائها فقط ولكن للدنيا كلها".

وأردف "قالت المطربة الراحلة لي إذا كنت تريد النجاح يا بني في مصر حبها"، وأنا أقول: لو هناك سر واحد لنجاحي في مصر، بعد توفيق ربنا ودعوات والدتي، هو إني فعلا حبيتها، من خلال شعبها الطيب المتواضع والقادر".