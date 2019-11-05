طرق بسيطة لتحفيز عصب يخلصك من الصداع النصفي والاكتئاب

يعد العصب المبهم، أحد الأعصاب القحفية الاثنا عشر، العصب الأطول والوحيد الذي ينشأ في الدماغ ويمر بالقلب والرئتين منتهيا في الجهاز الهضمي ولهذا السبب يطلق عليه تسمية العصب "الحائر".

يساهم الجهاز العصبي بالحفاظ على استقرار معدلات القلب والقيام بعملية الهضم بشكل صحيح كما يعطي إشارات للجسم ليشفي نفسه.

يتحكم العصب المبهم بشكل أساسي في نظامك العصبي الودي، المسؤول عن تحفيز أنشطة "الراحة والهضم".

وجدت دراسة جديدة أن العصب الحائر يرتبط بعلاج الالتهابات المزمنة، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وخلل في الهضم والصداع النصفي، بحسب صحيفة "لايف أدفانسر".

كيف تحسب معدل نشاط العصب الحائر

معدل نشاط العصب هو الفرق بين معدل ضربات القلب عند الاستنشاق ومعدل ضربات القلب عند الزفير وكلما زاد الفرق، كلما زادت درجة النشاط.

ودرجة نشاط العصب الحائر العالية تشير إلى قدرة الشخص على الاسترخاء بسرعة بعد التعرض للإجهاد بالإضافة إلى ذلك فهو دليل على صحة أجهزة الجسم، حيث يكون جسمك قادرا على التحكم بالسكر بشكل أفضل والضغط يكون عادة منخفض أكثر والشخص يعاني أقل بكثير من الاكتئاب أو الصداع النصفي أو القلق، كما أنه تقل احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

من جهة أخرى إن كان نشاط العصب منخفض، فالشخص معرض أكثر لمشاكل القلب والسكتات الدماغية والسكري والاكتئاب والحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض التهاب الأمعاء والذئبة وبطانة الرحم.

ومع ذلك، هناك طرق يمكنك من خلالها تحسين عمل العصب المبهم بنفسك:

1. الهمهمة أو الدندنة: قد تبدو هذه الطريقة غريبة، لكن إحداث الطنين يحفز العصب لأنه متصل بالحبال الصوتية.

3. الماء بارد: هناك دلائل تشير إلى أن رش الماء البارد على الوجه، يحفز العصب المبهم.

4. التنفس بعمق: النفس العميق ينشط العصب الحائر.

5. اليوغا: يمكن أن تزيد ممارسات التنفس الهادئة والمركزة لليوغا من مستويات نشاط العصب.

6. التأمل: ذكرت دراسة في عام 2013 أن التأمل والتفكير في الأفكار الإيجابية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على العصب المبهم.

7. تحسين صحة الأمعاء: تزيد الأمعاء الصحية من نشاط العصب.

وتنصح الصحيفة بترتيب يومك لتحفيز نشاط العصب الحائر باستخدام هذه الطرق البسيطة والفعالة.