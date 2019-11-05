ناسا ترسل فرنا منزليا مع "كوكيز" إلى الفضاء... فيديو

وبحسب بيان "ناسا" فإن الفرن المرسل، والذي يعمل في ظروف انعدام الجاذبية، سيساعد رواد الفضاء على إعداد "أغذية شائعة ومستهلكة على نطاق واسع في الفضاء".

وقدم فندق "هيلتون دبل تري" عجائن الكوكيز الجاهزة للطبخ بالتعاون مع شركة " Zero G Kitchen" وهي شركة متخصصة بتصنيع الأجهزة التي تعمل في ظروف انعدام الجاذبية في الرحلات الفضائية الطويلة الأمد.

Houston we have a cookie. Now serving warm welcomes in space. Follow the adventure with #CookiesinSpace pic.twitter.com/U5OzwQhJUH — DoubleTree by Hilton (@DoubleTree) 2 ноября 2019 г.

وقالت "ناسا" في بيانها أن الفرن "Zero-G Oven" يفحص خصائص نقل الحرارة وعملية تحضير الطعام في الجاذبية الصغرى وأنه سيستخدم الحرارة الكهربائية، سيصل إلى درجة حرارة 363.3 درجة مئوية، على غرار محمصة الخبز، وسيساعد رواد الفضاء في التعرف على الآثار التي يتركها انعدام الجاذبية والحرارة العالية في بعض التجارب العلمية.

وأضافت ناسا أن وجود "الأطعمة الطازجة المخبوزة يمكن أن يكون له فوائد نفسية وفسيولوجية لأفراد الطاقم" في مهام طويلة الأمد في المستقبل.

On board today’s launch was a very special payload! @kitchen_zero have sent an oven designed to work in micro gravity up to the ISS. With the help of @DoubleTree astronauts will be able to bake the first ever batch of cookies in space! 🤯 #NG12 #Cygnus #CookiesInSpace pic.twitter.com/qEMRZzhYob — Xander 🚀 (@MoonManX22) 3 ноября 2019 г.

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ومن جهة أخرى، قال رئيس قسم العلامات التجارية العالمية في فندق "هيلتون دبل تري"، شون مكيتير ، في بيان "هيلتون كانت منذ فترة طويلة مبتكرة في مجال الصناعة، وبمناسبة احتفالنا بعيدنا المئوي، نحن متحمسون لإرسال ضيافتنا إلى المدار الدولي، وكلفتة للترحيب الحار، أرسلنا الوجبة المفضلة لنزلاء هيلتون في جميع أنحاء العالم، ونحن الآن نشارك تلك اللحظة من الضيافة كجزء من هذه التجربة على متن محطة الفضاء الدولية".

ومن المتوقع أن تصل الشحنة بأكملها البالغة 8200 رطل، والتي تشمل أيضا معدات وسترات فضائية جديدة يوم الاثنين القادم إلى محطة الفضاء الدولية التي تضم روسيين وثلاثة أمريكيين وإيطالي، بحسب موقع "فوكس نيوز".