بالفيديو... بيبسي تدفع الملايين لماريا كاري لمشاركتها في إعلان تجاري جديد

نقلت صحيفة "ديليش"، أن ماريا كاري أصبحت الوجه التقليدي لمواسم العطلات، ويبدأ الإعلام بأداء كاري الأغنية الشهيرة: كل ما أريد في عيد الميلاد هو أنت.

ويظهر مقطع الفيديو ما يجري خلف الكواليس حيث يقوم بعض المصورين بتناول شرائح البطاطا "ووكيرز"، وبعد أن توقفت كاري عن الغناء بدأت تقدم الهدايا للطاقم.

وقالت كاري خلال الفيديو "أحب عيد الميلاد، إنه وقت سحري... وقت العطاء، وقت لإظهار الاهتمام، وقت للمشاركة...".

وتتخاصم كاري في نهاية الفيديو مع أحد أفراد الطاقم بسبب شريحة البطاطا وتحصل عليها في النهاية بفضل صوتها العالي الذي يصدم كل الموجودين، وينتهي الإعلان بشعار: "ووكيرز... طعمها أفضل من أن يشارك بها".