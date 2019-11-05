حرمان طيار من الطيران مدى الحياة بسبب صورة لفتاة داخل قمرة القيادة

قررت سلطات الطيران في الصين منع طيار من الطيران مدى الحياة، بعد سماحه لامرأة بالدخول إلى قمرة القيادة، وتصويرها بالداخل ونشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الصورة المتداولة تظهر الفتاة جالسة في مقعد القبطان وتشير بيدها بعلامة النصر، وهي الصورة التي تم نشرها على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "Weibo" في نهاية الأسبوع، وكتبت الراكبة تعليق "شكرا للقائد. سعيدة جدا".

ومع انتقاد الصورة المتداولة أصدرت الشركة قرارا بمنع الطيار المسئول من الطيران.

وبحسب موقع إندبندنت وصحيفة أنكويرر فقد التقطت الصورة على متن طائرة Air Guilin، أثناء الرحلة GT1011 من قويلين في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج، إلى يانجتشو بمقاطعة جيانجسو شرق الصين.

Pilot banned from flying for life after photo of female passenger in cockpit goes viral https://t.co/gWS31jaVj7 pic.twitter.com/7i1q3kZDDv — Zimbabwe24 News (@Zimbabwe24N) November 5, 2019

​وقالت شركة طيران جويلين: إن الطيار انتهك لوائح السلامة الجوية لإدارة الطيران المدني في الصين من خلال السماح لشخص غير مصرح له بالدخول إلى قمرة القيادة.