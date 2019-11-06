لـ5 أسباب... امتنع فورا عن تناول السكر

حذرت جمعية القلب الأمريكية من زيادة المدخول اليومي من السكر المضاف، مؤكدة أنه يجب ألا يتعدى 6 ملاعق صغيرة للنساء و9 للرجال.

ونصحت الدراسات بالامتناع فورا عن تناول السكر، بحسب ما نشرته مجلة "برس أوف أتلانتسيتي".

وكشفت الدراسات أن الامتناع عن تناول السكر يحقق بعض فوائد المذهلة للجسم، وهي:

1- يقلل علامات الشيخوخة:

تشكل كمية السكر في الدم تأثير الدومينو الجزيئي الذي يسمى بالجليكيشن، والذي يجعل البشرة في النهاية أقل صلابة ومرونة، الأمر الذي يقلل علامات الشيخوخة.

2- دهون أقل في البطن:

كشفت دراسات القلب أن الدهون الحشوية أو العميقة، التي تتراكم حول الأعضاء الحيوية مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، يصعب التخلص منها، بالإضافة إلى خطورتها على القلب والسكري.

3- زيادة الحيوية:

تؤدي السكريات المضافة لتسريع عملية الهضم وتدخل مجرى الدم بسرعة، مما يوفِّر نسبة عالية من السكر تساعد على بدء الطاقة واليقظة، ولكن حالما يتم استقلاب تلك الطلقة السكرية السريعة ستتحول للنقيض.

4- تحمي من خطر السمنة:

يوجد ارتباط واضح بين زيادة الوزن واستهلاك السكر، وبينت الدراسات أن زيادة بنسبة 1 في المائة في استهلاك المشروبات الغازية في جميع أنحاء البلاد، كانت مرتبطة بـ 4.8 شخص من أصل 100 يعانون زيادة في الوزن و2.3 شخص من أصل 100 يعانون السمنة المفرطة.

5- تقليل احتمالات الإصابة بالسكري:

دعمت الأبحات وجود صلة مباشرة بين تناول السكر ومرض السكري من الدرجة الثانية، وكشفت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد عام 2014 عن 175 دولة، أنه كلما زاد عدد السكريات المتوافرة في إمداد السكان الغذائي، كان معدل السكري أعلى.