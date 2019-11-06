وهم الثقة بالنفس

ناقش رواد موقع الأخبار الترفيهية Reddit الصفات الإنسانية الخادعة، والتي غالبا ما يحاول البشر إظهارها، في غضون ساعات قليلة ، حصل الرابط على أكثر من 5 آلاف تعليق وحوالي 15 ألف إعجاب.

كانت الصفة الشخصية الأكثر خداعا هي الثقة بالنفس، اعترف المستخدم Chogisoo أنه دون أي تقدير تقريبي للذات، يمكنه أن يبدو كقائد طبيعي، وقال: "أنا لا أحب طلب المساعدة أو إزعاج الآخرين، لذلك يقدرني الجميع، على الرغم من حقيقة أن كل هذا مجرد واجهة".

واتفقت معه DntMindMeImNtRlyHhere، مشيرةً إلى أن كل من حولها يعجبون بها دائمًا، بينما تشعر باستمرار بالخوف الرهيب الداخلي: "لديّ دموع تتدفق إلى الداخل، لأنني قلق بشأن ما أريد فعله الآن، وأريد فقط أن أبكي ". لقد قارنت نفسها مع سيدة غريبة الأطوار مجنونة من الداخل، بينما كانت بصوت عال، كانت دائماً ترد بهدوء على أنها تستطيع أن تفعل كل شيء على حد تعبيرها.

واعترف مستخدم His-Infamous أنه بدا سرا، لأنه يستطيع الحفاظ على مظهر الواثق بين الناس بشكل دائم إلا في حالة واحدة، وأوضح أنه يفقد الصورة الواثقة بعيون الناس فقط عندما يشرب كثيرًا، فيقول بصوت عالٍ كل ما يزعجه، مخيفًا أصدقائه بحالته العقلية.

لاحظ العديد من المستخدمين أنه يتعين عليهم في كثير من الأحيان تصوير نوع من المشاعر من أجل تلبية توقعات الآخرين وخلق انطباع بأنهم أشخاص حساسون على سبيل المثال.

في وقت سابق ، ناقش مستخدمو Reddit القواعد غير المعلنة التي تتبعها جميع النساء. أطلقوا على هذا الرمز "قانون البكر" ، والعديد من القواعد المتعلقة بالمساعدة والدعم الناشطين عبر الموقع.