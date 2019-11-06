القاهرة تستضيف الدورة 12 من بانوراما الفيلم الأوروبي

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، دورة جديدة من بانوراما الفيلم الأوروبي، بما يفتح آفاقا رحبة لعشاق ودارسي السينما على باقة متنوعة من الأفلام، التي فاز بعضها بأهم الجوائز العالمية.

وبدأ المئات يتوافدون، مساء أمس الثلاثاء، على سينما زاوية في وسط المدينة، التي تنظم الحدث السنوي بالتعاون مع السفارات والمراكز الثقافية الأوروبية بالقاهرة، بحسب ما ذكرته "رويترز"، اليوم الأربعاء.

وكان من بين الحضور عدد من النجوم مثل لبلبة ومحمد فراج وبسنت شوقي وعمرو عابد والمخرجة هالة خليل.

وقالت المنتجة والمخرجة ماريان خوري في الكلمة الافتتاحية إن أهم ما يميز البانوراما قدرتها على الاستمرار 12 دورة منذ انطلاقها قبل 15 عاما، وأضافت أنها سعيدة بتسليم الراية إلى جيل جديد يتولى إدارة البانوراما حاليا.

وعقب الافتتاح شاهد الحاضرون فيلم "نأسف لأنك لم تجدنا" للمخرج البريطاني كين لوتش، وبطولة كريس هيتشن وديبي هانيوود وريس ستون وكاتي بروكتور، وهو الفيلم، الذي نافس هذا العام على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي.

وتعرض الدورة الثانية عشرة من البانوراما أكثر من 75 فيلما ضمن أقسام الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام التسجيلية، ومخرجون صاعدون، وعلامات سينمائية، وأفلام الأسرة والطفل، وأفلام بلا حدود، وهنا وهناك، إضافة إلى قسم أفلام آنييس فاردا، الذي خصص لتكريم المخرجة الفرنسية الراحلة.

تأتي أفلام البانوراما من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وأيسلندا وأيرلندا وبولندا والنرويج وليتوانيا.

وبجانب عروض الأفلام في سينما زاوية وسينما الزمالك بالقاهرة يمتد نشاط البانوراما إلى مدن الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وأسيوط.

كما يشمل البرنامج محاضرة مهنية عن الإنتاج المشترك وكذلك ورشة عمل يقدمها مركز تدريب أتيليه فاران الفرنسي.

وتستمر عروض وأنشطة بانوراما الفيلم الأوروبي حتى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.