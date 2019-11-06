في رسالة مؤثرة... أصالة لنوال الكويتية: "سلامة قلبك"

وجهت الفنانة أصالة رسالة إلى الفنانة الكويتية نوال، تعلق فيها على اعتذار الأخيرة عن حفل "ليلة سهم"، لظروف صحية.

جاء ذلك، عبر حساب أصالة الشخصي بموقع "إنستغرام"، نشرت فيه صورة للفنانة الكويتية، وكتبت أصالة: "ياحبيبة الروح وياصديقتي القريبة الحنونة الطيبة. ألف سلامة على قلبك وما تشوفي شر".

وأضافت: "الله يحفظك لعيلتك الكبيرة اللي صرتي بالنسبة إلهم المثل الأعلى للرقي والفن الرفيع المتقن، سلامة قلبك وروحك وصوتك يا قلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغالية".

وكتب نوال رسالة إلى جمهورها، على "تويتر"، في وقت سابق، طمأنتهم فيها على حالتها الصحية، وكتبت: "صباح الخير. حبيت أطمنكم إني الحمد لله بخير، شوية تعب ويزول إن شاء الله، شكرا لكل من سأل عني، والله لا يحرمني منكم وأشوفكم قريب إن شاء الله".

ويعد حفل "ليلة سهم"، أضخم حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذي أقيم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة 6 مطربين على مسرح محمد عبده فى البوليفار.

وكان من المقرر أن تشارك فيه نوال الكويتية، إضافة إلى 5 آخرين، هم أصالة نصري، ماجد المهندس، رابح صقر، إسماعيل مبارك، أميمة طالب.