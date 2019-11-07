سلطعون ياباني يكتب التاريخ... تم بيعه بـ 46 ألف دولار

حقق سلطعون بحري كبير الحجم رقما قياسيا، بعد بيعه بـ46 ألف دولار، في مزاد أقيم داخل إحدى أسواق السمك غربي اليابان.

ووفقا لموقع "كويدو نيوز" الياباني، تم صيد سلطعون الثلج البالغ وزنه 1.24 كيلوغرام في بحر اليابان قبالة ساحل مقاطعة توتوري، وهي منطقة معروفة في اليابان بالسلطعون الغالي الثمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محلا تجاريا في توتوري اشترى السلطعون ويخطط لبيعه إلى مطعم في العاصمة اليابانية طوكيو.

"ٍسلطعون الثلج" يظل رمزا لثقافة الطهي اليابانية، حيث يتم اصطياده في الشتاء، ويتم وضع علامة في أحد أرجل كل سلطعون توضح اسم السفينة التي صادته والميناء الذي وصل إليه.

Japan snow crab recognized by Guinness as getting most expensive bid https://t.co/twQCRLHl6e pic.twitter.com/EGfV7ms8EA — Japan Today News (@JapanToday) November 25, 2018

ويخضع كل سلطعون يتم اصطياده، لفحص دقيق من أجل تحديد مدى جودته قبل بيعه.