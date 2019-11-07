سلطعون ياباني يكتب التاريخ... تم بيعه بـ 46 ألف دولار

ووفقا لموقع "كويدو نيوز" الياباني، تم صيد سلطعون الثلج البالغ وزنه 1.24 كيلوغرام في بحر اليابان قبالة ساحل مقاطعة توتوري، وهي منطقة معروفة في اليابان بالسلطعون الغالي الثمن.
Snow #crab caught in western Japan prefecture of #Tottori attracts record $46,000 bid at auction#ズワイガニ #カニ #鳥取港https://t.co/fhucH4yZdo— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) November 7, 2019
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محلا تجاريا في توتوري اشترى السلطعون ويخطط لبيعه إلى مطعم في العاصمة اليابانية طوكيو.
"ٍسلطعون الثلج" يظل رمزا لثقافة الطهي اليابانية، حيث يتم اصطياده في الشتاء، ويتم وضع علامة في أحد أرجل كل سلطعون توضح اسم السفينة التي صادته والميناء الذي وصل إليه.
Japan snow crab recognized by Guinness as getting most expensive bid https://t.co/twQCRLHl6e pic.twitter.com/EGfV7ms8EA— Japan Today News (@JapanToday) November 25, 2018
ويخضع كل سلطعون يتم اصطياده، لفحص دقيق من أجل تحديد مدى جودته قبل بيعه.
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