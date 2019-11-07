بالفيديو... فيل يتعامل بذكاء مع سياج مكهرب للحصول على الطعام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف مدى الذكاء الذي يتمتع به الفيلة.

ونشرت، سوسانتا ناندا، مسؤولة خدمات الغابات الهندية، فيديو يظهر فيه كيفية نجاح فيل في التعامل مع سياج مكهرب، للوصول إلى الطعام.

Elephants will go where they want. Solar electric fencing maintained at 5kv was designed to deter them. It’s intelligence makes them cleaver to breach that barrier. Interesting. pic.twitter.com/vbgcGTZfij — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 4, 2019

وينتج السياج الكهربائي طاقة بقوة 5 كيلو فولت، وهو ما يكفي لردع انتهاكات الفيلة للمحاصيل الزراعية، دون قتلها.

This is how they do it. pic.twitter.com/DRlQcjAelR — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 5, 2019

الفيلة تمتلك خرائط ذهنية معقدة، تساعدها على حل المشكلات المعقدة، واستخدام الأدوات اللازمة للتعامل مع المناطق المحيطة بها، كما تتمتع بذاكرة حديدية.