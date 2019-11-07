مهرجان الفيلم في مراكش يعلن قائمة أعضاء لجنة التحكيم

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، عن لجنة تحكيم دورته الـ18 التي تقام ما بين 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و7 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتتكون اللجنة من رئيستها، الممثلة والمنتجة الاسكتلندية تيلدا سوينتون، إلى جانب ثمانية أسماء من ثمانية بلدان مختلفة، تمثل القارات الخمس.

وقال المنظمون: "الأعضاء التسعة سيوظفون خبرتهم كمؤلفين وممثلين ومخرجين ومنتجين، للتحكيم بين 14 فيلما في المسابقة الرسمية وتوزيع مختلف جوائز المهرجان، وعلى رأسها النجمة الذهبية 2019".

وتضم اللجنة كل من تيلدا سوينتون كرئيسة لها، والمخرجة الفرنسية ربيكا زلوتوفسكي، والمخرجة البريطانية أندريا أرنولد، والممثلة الإيطالية كيارا ماستروياني، والمخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو، والممثل السويدي مايكل بيرسبراند، والكاتب والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي، والمخرج الأسترالي ديفيد ميتشود، والمخرج المغربي علي الصافي.

"مهرجان مراكش" سيكرم في دورته الحالية السينما الأسترالية، كونها "واحدة من أقدم السينمات في العالم"، حيث أنتجت أول فيلم روائي طويل في التاريخ.

وكانت إدارة المهرجان المغربي كشفت عن أول المكرمين في دورة هذا العام، وهو المخرج والمنتج والممثل الأمريكي روبرت ريدفورد.