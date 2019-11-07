مهرجان الفيلم في مراكش يعلن قائمة أعضاء لجنة التحكيم

وتتكون اللجنة من رئيستها، الممثلة والمنتجة الاسكتلندية تيلدا سوينتون، إلى جانب ثمانية أسماء من ثمانية بلدان مختلفة، تمثل القارات الخمس.
وتضم اللجنة كل من تيلدا سوينتون كرئيسة لها، والمخرجة الفرنسية ربيكا زلوتوفسكي، والمخرجة البريطانية أندريا أرنولد، والممثلة الإيطالية كيارا ماستروياني، والمخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو، والممثل السويدي مايكل بيرسبراند، والكاتب والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي، والمخرج الأسترالي ديفيد ميتشود، والمخرج المغربي علي الصافي.
"مهرجان مراكش" سيكرم في دورته الحالية السينما الأسترالية، كونها "واحدة من أقدم السينمات في العالم"، حيث أنتجت أول فيلم روائي طويل في التاريخ.
وكانت إدارة المهرجان المغربي كشفت عن أول المكرمين في دورة هذا العام، وهو المخرج والمنتج والممثل الأمريكي روبرت ريدفورد.
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