شاهد... ثور هائج يرفع السيارة بقرنيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعموا أنه في الهند، لثور هائج يهاجم إحدى السيارات.

وظهر في الفيديو، الثور وهو يرفع السيارة عن الأرض بقرنيه بكل سهولة.

ونجح أحد المتواجدين في ردع الثور وصده، برش المياه عليه، التي فور ملامستها لجسده ترك السيارة.