بالفيديو... تهديد لاعب كرة قدم بالسجن لما فعله بدجاجة

أعلنت إحدى جمعيات الدفاع عن الحيوانات في كرواتيا، قرارها التقدم بشكوى ضد لاعب كرة قدم، واتهامه بقتل دجاجة خلال مباراة.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اقتحمت دجاجات المستطيل الأخضر، ما دفع اللاعب إيفان غازديك للركض خلفها وركل إحداها قبل أن يقوم بإلقائها فوق السياج.

وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، بسبب سلوكه غير الرياضي.

ووصفت الجمعية ما فعله صاحب الـ23 عاما، بـ"الفعل المخزي والسلوك الجبان للاعب تجاه حيوان بريء، أدى إلى وفاته متألما ومهشم العظام".

وأكدت الجمعية أنها ستتقدم بشكوى عن "فعل إجرامي" أو "قتل أو تعذيب حيوان"، وفي حال اتهامه وإدانته، يواجه المذنب عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد.

اللاعب دافع عن نفسه، مؤكدا أنه محب للحيوانات، وأنه ركل الدجاجة بنية إبعادها وليس قتلها.