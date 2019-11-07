يكشف جانبا مع معاناته.. فيديو لهيثم أحمد زكي قبل وفاته: إحساس الوحدة "صعب"

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، تم تصويره، قبل وفاته، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي.

وكان يتحدث متأثرا بفقدانه لعائلته واحدا تلو الآخر منذ الصغر، ومرروه بعدة صدمات متتالية بسبب فراقهم، مشيرا إلى أن أولها كان موت والدته ثم والده وجده وخاله وآخرهم جدته، التي طالما تعلق بها، فعاشت على تربيته منذ وفاة أمه متأثرة بمرض خبيث، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأهرام" المصرية.

وبحسب الفيديو، يقول هيثم أحمد زكي: "الشيء المشترك بينه وبين والده الفنان الراحل أحمد زكي هو الوحدة والابتلاء المشترك بينهما"، مضيفا: "إحساس الوحدة صعب جدا، حسيت بحاجات كتير مكنتش واعي ليها وأنا صغير، من الصعب على الإنسان لما بيكون لوحده وخصوصا في هذه المهنة بيكون صعب عليه جدا".

ويقول: "لأن دايما لما يكون حواليك ناس بيشجعوك، أنا دايما لوحدي ومحدش بيشاركني، والحمد الله"، مضيفا: "أنا ما اعتبرش يتيم خلاص كبرت كل الناس أهلي. كل المعجين أشعر أنهم أهلي".

ولفتت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل منزله في مدينة الشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.