عقوبة قاسية لرجل قتل قطة بـ"طريقة وحشية"

أصدرت محكمة حكمها على رجل بالسجن ودفع غرامة، بعد أن أقدم على قتل قطة بـ"طريقة وحشية".

ووفقا لصحيفة "جاكرتا نيوز" الماليزية، حكم بالسجن 34 شهرا، ودفع غرامة قدرها 9700 دولار، على رجل ماليزي يبلغ من العمر 42 عاما، بعد قتله لقطة بوضعها داخل جهاز تنشيف الملابس.

وأثارت الجريمة غضبا شعبيا عارما، مع انتشار مقطع فيديو يوثقها، تظهر فيه القطة الحامل وقد وضعت في جهاز تنشيف الملابس.

A Malaysian man who killed a pregnant cat by putting it into a laundrette dryer is sentenced to 34 months in jailhttps://t.co/d6Q2nb3KY5 — AFP news agency (@AFP) November 6, 2019

وعثرت زبونة في وقت لاحق، على الحيوان النافق، لتقوم بإبلاغ الشرطة.

وقال القاضي عقب إصداره الحكم على الجاني: "أتمنى أن يكون هذا الحكم بمثابة درس للمتهم وللجميع بعدم معاملة الحيوانات بقسوة".