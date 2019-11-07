تعب وآلام... مصدر أمني يكشف اللحظات الأخيرة من عمر الفنان هيثم أحمد زكي

كشف مصدر أمني بعض المعلومات عن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، داخل منزله في مدينة 6 أكتوبر.

ووفقا لما أكده المصدر لصحيفة "الوطن" المصرية، تبين من خلال الفحص والتحري أن هيثم مقيم بمفرده داخل المنزل، وغير متزوج، وتتردد عليه خالته.

وأضاف المصدر أنه عقب دخول قوات الأمن لشقة الفقيد بعد استئذان النيابة بكسر الباب، عثرت على الفنان ملقى جثة داخل الحمام.

وتابع المصدر أنه من خلال استجواب أفراد الأمن الخاص المكلف بتأمين مقر السكن، تبين أن الفنان هيثم خرج فجر أمس، وكان يبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه يعاني من "مغص"، وذهب إلى إحدى الصيدليات لشراء أدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة.

وكشف المصدر أنه لم يظهر طول اليوم، ولم يرد على هاتفه سواء اتصالات خالته أو خطيبته، ما دفعهما إلى التوجه إلى قسم الشرطة وقامتا بالإبلاغ عن تفاصيل الواقعة.

الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.