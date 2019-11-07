ضد منتخب نجوم العالم... شاهد ملخص لمسات محمد رمضان

ورافق محمد رمضان نجوم الكرة المصرية السابقين محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور.
ونشر الحساب الرسمي لقناة "أبوظبي الرياضية" لقطة لرمضان بقميص منتخب نجوم أفريقيا أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.
بالقميص المغربي والرقم 1..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 7, 2019
لمسات الفنان المصري #محمد_رمضان مع #نجوم_أفريقيا خلال المواجهة الاستعراضية أمام #نجوم_العالم pic.twitter.com/ELfXiX8Y7f
وانتهت المباراة بفوز منتخب نجوم أفريقيا بهدف دون رد، سجله الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو.
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@gianlucazambrotta 🇮🇹 I’m sorry Zambrotta Africa made me do it 😉⚽️ Africa against the world 1:0
وشهد منتخب نجوم أفريقيا تواجد كل من روجيه ميلا وإيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا، بجانب النجوم المصريين.
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Africa speaks for itself Thank you Morocco 🇲🇦⚽️ الحمد لله فوزنا 0/1
وعلى الجانب الآخر، مثل كل من لويس فيجو وديفيد تريزيجيه وفابيان بارتيز وبيبيتو وريفالدو وكافو وسالجادو وسافيولا، منتخب نجوم العالم.
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