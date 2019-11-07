ضد منتخب نجوم العالم... شاهد ملخص لمسات محمد رمضان

شارك الممثل محمد رمضان، ضمن منتخب "نجوم أفريقيا"، في مباراة ودية أمام منتخب نجوم العالم في المغرب.

ورافق محمد رمضان نجوم الكرة المصرية السابقين محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "أبوظبي الرياضية" لقطة لرمضان بقميص منتخب نجوم أفريقيا أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

بالقميص المغربي والرقم 1..

لمسات الفنان المصري #محمد_رمضان مع #نجوم_أفريقيا خلال المواجهة الاستعراضية أمام #نجوم_العالم pic.twitter.com/ELfXiX8Y7f — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 7, 2019

وانتهت المباراة بفوز منتخب نجوم أفريقيا بهدف دون رد، سجله الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو.

وشهد منتخب نجوم أفريقيا تواجد كل من روجيه ميلا وإيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا، بجانب النجوم المصريين.

وعلى الجانب الآخر، مثل كل من لويس فيجو وديفيد تريزيجيه وفابيان بارتيز وبيبيتو وريفالدو وكافو وسالجادو وسافيولا، منتخب نجوم العالم.