لهذا السبب... المحامي العام يتدخل للصلاة على جثمان هيثم أحمد زكي

وقال زكي: "لم يتواجد أي شخص من عائلة الفقيد لاستلام الجثمان من المستشفى، مما أدى لتأخر وصوله للمسجد للصلاة عليه".

وأضاف: "تم التواصل مع المحامي العام، وتمكنت بصفتي نقيب المهن التمثيلية من تسلم الجثمان".

ومن المقرر أن يقام العزاء مساء السبت التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.