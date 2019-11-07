بالصور والفيديو... انهيار وانفعال ممثلات في جنازة هيثم أحمد زكي

شيع عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي، جثمان الممثل الشاب هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين، الذي توفي اليوم الخميس إثر هبوط في الدورة الدموية.

ومن أوائل النجوم الذين حضروا الجنازة، محمد هنيدي وباسم سمرة وأيتن عامر ولقاء الخميسي ومحمد إمام، وهشام ماجد والمخرج علي بدرخان.

كما حضر كم الفنانين، دلال عبدالعزيز وأمير شاهين والمنتج أحمد السبكي ورشوان توفيق ونهال عنبر وزينة وبسمة وخالد سرحان وناهد السباعي ومحمد عبد الرحمن وسارة نخلة.

انهيار درة وأحمد السقا في جنازة الراحل #هيثم_أحمد_زكي pic.twitter.com/Zr7X8aNscC — القاهرة 24 (@cairo24_) November 7, 2019

كذلك توافد عدد من المواطنين للجنازة، مما تسبب في ازدحام شديد في ساحة مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين في القاهرة، كما تواجد بعض الأطفال الصغار الذين خرجوا من مدارسهم وجاءوا إلى الجنازة.

وفور وصول الممثلة المصرية زينة إلى موقع الجنازة، تجمهر حولها المصورين، مما دفعها للصراخ في وجههم قائلة: "يا جماعة حرام عليكم".

ووضح التأثر على الممثلة المصرية، ناهد السباعي، التي ظلت وافقة خارج المسجد مع الفنانة بسمة، وكانت منهارة من البكاء.

View this post on Instagram بكاء #ناهد_السباعي في جنازة #هيثم_أحمد_زكي A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Nov 7, 2019 at 4:44am PST

وقبل بدء صلاة الجنازة بدقائق قليلة، وصلت الممثلة المصرية دينا الشربيني، وصرخت في المتواجدين رافضة التصوير قائلة "اللي هشوفوا بيصور هيشوف هعمل فيه إيه علشان ناس معندهاش أخلاق".

وبعد انتهاء صلاة الجنازة، وخروج الجثمان من المسجد، وقف الممثل الشاب، عمر مصطفى متولي، وصرخ في المتواجدين لإفساح الطريق.

View this post on Instagram انفعال #عمر_مصطفى_متولي في جنازة #هيثم_أحمد_زكي A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Nov 7, 2019 at 4:52am PST

وتأخر وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مسجد مصطفى محمود، بسبب عدم وجود أحد من أهله لكي يتسلمه، كما صرح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي، مساء السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.