بالفيديو... أول ظهور لخطيبة هيثم أحمد زكي

كان الممثل المصري الشاب، هيثم أحمد زكي، حريصا على الاحتفاظ بخصوصية حياته الشخصية، بعيدا عن ضجة وسائل الإعلام، إذ لم يكن يعلم الكثيرون من معجبيه أنه يستعد للزواج.

وأعلن زكي خطبته على خبيرة الطاقة، إنجي سلامة، منذ عام تقريبا، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب، ولم يكن يظهرا سويا في أية مناسبات عامة.

لكن عقب وفاة الممثل الشاب، اليوم الخميس، ظهرت خطيبته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، لتدعو المصريين لحضور جنازة خطيبها، التي خرجت من مسجد مصطفى محمود، في حي المهندسين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتبت إنجي عبر حسابها الشخصي: "إنا لله وإنا إليه راجعون صلاة الجنازة على هيثم أحمد زكي، في مسجد مصطفى محمود.. علشان خاطري ادعوله كتير ويا ريت كله ييجي الصلاة".

وأغلقت سلامة حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من خبر الوفاة، لتعود إلى فتحها مجددا، صباح اليوم الخميس.

وحرصت خطيبة هيثم أحمد زكي على حضور جنازته، في أول ظهور لها، وقامت الممثلة زينة بمؤازرتها.

يشار إلى أن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل منزله في مدينة الشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.