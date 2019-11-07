ليلى علوي: أنا ضد الخوف والسينما أكثر جرأة وحرية عن الدراما

قالت الفنانة المصرية ليلى علوي، إن السينما أكثر جرأة وحرية عن الدراما، مشيرة إلى أن الكاتب الذكي يستطيع قول الأشياء بطريقة غير مباشرة.

وأضافت علوي في حوار خاص مع شبكة "سكاي نيوز"، قائلة: "أنا ضد الخوف لأني لا أؤمن به على الإطلاق، والجيل الجديد يرى الحياة من منظور مختلف عنا تماما".

وأوضحت أن "الدراما المصرية والعربية مختلفة عن السينما الأكثر جرأة وحرية، فبينما يقضي مشاهد السينما ساعتين يشاهد أفلاما خيالية مثلما قال الكاتب أحمد مراد تهتم الدراما بالمشاكل الاجتماعية".

وتابعت: "أنا من النوع الذي يهتم بالقضايا الاجتماعية سواء للطفل أو المرأة أو الشباب، وأحب المسلسلات التاريخية، وأرى أن التاريخ يعيد نفسه، ففيلم المصير الذي أخرجه يوسف شاهين عام 1997 جاء بعد سنوات عانت فيها مصر من الإرهاب".

وقالت الفنانة المصرية "في هذه الفترة، التف العالم العربي كله حول أفلام مشابهة عن صورة الإرهاب، مثل الأفلام التي قدمها عادل إمام وأنا وكذلك عاطف الطيب الذي أخرج أفلاما وقدم مشاهد عما يمكن أن يحدث بشكل غير مباشر".

وأشارت إلى أن "المشاهدون لا تجمعهم ثقافة واحدة، لذلك أنا أرى أن المبدع والفنان الذكي والمخرج والكاتب يستطيعون قول ما يريدونه بشكل أرقى وغير مباشر. أنا أرى أن الكلام المباشر يمثل ضعفا، لكن الطريقة غير المباشرة تحقق الاستمتاع والتعلم".

واستكملت "نحن نمتلك حرية كبيرة الآن، وبضغطة زر واحدة يمكنك رؤية ما ترغبين في رؤيته أو إخفاء ما لا ترغبين فيه".