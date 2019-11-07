ما علاقة أحدث أدوار هيثم أحمد زكي بوفاته؟

كشفت تقارير صحفية، أن الهبوط الحاد في الدورة الدموية الذي تعرض له الممثل المصري الشاب الراحل، هيثم أحمد زكي، وتسبب في وفاته، كان بفعل تناوله منشط ومقوي للعضلات.

ذكر مصدر أمني، عن أن "الفنان الراحل، تناول المنشط من أجل رفع هرمون التستوستيرون في الجسم، وهو غالبا ما يتناوله لاعبو كمال الأجسام والمترددين على صالات الجيم؛ ما سبب له حالة من الهبوط الحاد والإرهاق"؛ بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضاف المصدر أن "العقار الذي تناوله هيثم زكي رفع له إنزيمات الكبد، ما جلعه يتوجه إلى الصيدلية وتم حقنه بإبرة مسكنة وهو ما جعله لا يشعر بآلام الكبد التي تفاقمت مع الوقت وأُودت بحياته".

وكان هيثم أحمد زكي يستعد لبطولة الجزء الثاني من فيلم "كابوريا"، الذي سبق وأن لعب والده الراحل، الفنان أحمد زكي بطولة جزئه الأول، قبل 29 عاما، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في دور العرض السينمائية.

وفيلم "كابوريا" من بطولة أحمد زكي ورغدة، بالإضافة إلى حسين الإمام وسحر رامي، وهو من تأليف عصام الشماع، ومن إخراج خيري بشارة.

ويستلزم لتجسيد البطولة في فيلم "كابوريا"، الخضوع للعديد من التدريبات البدنية الشاقة، وذلك لأن بطل الأحداث، ملاكم يخوض العديد من النزالات.

وكان هيثم زكي، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن ما حفزه على تقديم جزء ثان من فيلم "كابوريا"، هو قيام نجم أفلام الحركة الأمريكي، سيلفستر ستالوني بإصدار جزء ثان من فيلم الملاكم "روكي"، والذي حقق نجاحا باهرا، بالإضافة إلى أن الفكرة التي عرضت عليه بخصوص مشروع "كابوريا 2" كانت قوية للغاية.

يشار إلى أن آخر أعمال هيثم أحمد زكي، الجزء الثاني من المسلسل البوليسي "كلبش"، الذي عرض في شهر رمضان 2019.

ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي، مساء السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.