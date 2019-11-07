أول تعليق لأسرة هيثم أحمد زكي حول سبب عدم وجود "من يتسلم جثته"

خرجت أسرة الفنان الشاب المصري، هيثم أحمد زكي، لترد على غياب أي من عائلته لتسلم جثمانه من المشرحة، وذلك عقب وفاته صباح اليوم الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

فكتبت، نهال فؤاد، شقيقة زوجة خال الراحل هيثم أحمد زكي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن أسرة والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد كانت متواجدة في جنازته، التي أقيمت ظهر الخميس السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقالت في منشور لها: "يا جماعة والله هيثم عنده بنات خاله... وزوجة خال حنينة جدا وطيبة كأنها أمه .. وعنده خطيبة، موضوع عدم وجود احد لتسلم الجثمان ده لأن القانون عايز أقارب درجة اولي .... لم يتوفر هذا، لان أخيه كمان خارج البلاد، صعبة أوي كلمة (لم يجد احد يتسلم الجثمان)".

وفي أول تعليق لهم بعد تشييع الجنازة، أكد عز الدين بركات، زوج والدة هيثم أحمد زكي، أنه متواجد خارج مصر حاليا، وسيحاول المجيء لحضور العزاء.

وأكد "بركات" أن خبر وفاة هيثم زكي كان صادما بالنسبة لهم، موضحا أنه تواصل مع نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي وعرف منه تفاصيل الجنازة، بحسب موقع "في الفن".

وفي سياق آخر، أكد رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، أنه لم يكن على قطيعة معه كما يشاع، بل كان دائم الاتصال به والاطمئنان على صحته من وقت لآخر.

وأكد أنه سيسعى جاهدا للوصول إلى القاهرة، بشأن حضور مراسم العزاء، يوم السبت المقبل، لافتا إلى أنه تواصل مع الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين قبل ساعات، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأشار رامي عز الدين بركات، إلى أنه كان يأمل في حضور مراسم الدفن اليوم الخميس، إلا أنه يعيش في العاصمة البريطانية لندن، وكان من الصعب عليه الوصول إلى مقابر الدفن، مضيفا أنه في أشد درجات الحزن على فقدان هيثم أحمد زكي.

ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي، مساء السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.