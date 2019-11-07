تفاقم عدوى زوجة ولي عهد بريطانيا... ونصيحة هامة من طبيبها

وجه الطبيب الخاص بزوجة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، كاميلا، نصيحة هامة لها، بعد إصابتها بعدوى في الصدر.

وقالت متحدثة باسم ولي عهد بريطانيا وزوجته كاميلا، اليوم الخميس، إن كاميلا ألغت مشاركتها في بعض المناسبات بناء على نصيحة أطبائها بعد إصابتها بعدوى في الصدر، بحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وذكرت المتحدثة في بيان "نصح الطبيب الخاص دوقة كورنوال بإلغاء ارتباطاتها بسبب عدوى في الصدر تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية".

وأجبرت دوقة كورنوال على عدم الذهاب لمأدبة عشاء، مساء اليوم، في مكتبة لندن للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لميلاد الأمير ألبرت.

وظهرت كاميلا في وقت سابق من اليوم، مع زوجها الأمير تشارلز، خلال تواجدهما في الاحتفال بالذكرى العشرين لعيد زواجهما.