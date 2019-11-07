الموت يفجع فنانا مصريا

أفجع الموت الفنان المصري أكرم حسني، اليوم الخميس، بعد وفاة والده، وأعلن عن مكان الجنازة.

غرد الفنان المصري الشهير عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء. ‫دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

يشار إلى أن أكرم حسني كان من أبرز المقدمين عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم" المصرية، قبل أن يحترف التمثيل، ويصبح في خلال سنوات من أبرز نجوم الكوميديا في العالم العربي.

ومن أشهر أعمال أكرم حسني الفنية، مسلسل "الوصية"، مع الممثل أحمد أمين، والذي عرض في رمضان 2018، وأفلام "بنك الحظ" مع محمد ممدوح و"البدلة" أمام الفنان تامر حسني.

View this post on Instagram في الطريق لمهرجان الجونة السينمائي 🎬 #GFF #GFF19 A post shared by Akram Hosny (@akramhosny) on Sep 19, 2019 at 10:57am PDT

وينشغل أكرم حسني حاليا بتصوير مسلسل تلفزيوني بعنوان "تيمون وبومبا"، مع الممثل أحمد فهمي، استعدادا لعرضه في موسم دراما رمضان 2020.

ومسلسل "تيمون بومبا" من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ومن إخراج أحمد الجندي، وسيناريو وحوار أيمن وتار.

ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة، إذ يجمع بين الإطار الكوميدي والرومانسي لكلا أبطال العمل، فضلا عن المغامرات المختلفة التي سيقوم بها "فهمي وحسني" طوال أحداث المسلسل.