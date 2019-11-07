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    نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019

    كيم كارداشيان تلجأ إلى حيلة ذكية لتختفي عن أعين الطامعين فيها

    © Sputnik . Str
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    كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عن أنها أصبحت تعتمد حيلة ذكية، من أجل الاختفاء عن أعين الطامعين فيها.

    وقالت عارضة الأزياء الشهيرة، خلال مشاركتها في مؤتمر "Times Dealbook" بمدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء، إنها أصبحت تتبع طريقة جديدة مع صورها وفيديوهاتها على تطبيق"إنستغرام"، وهي أنها تنشرها بعد أن تغادر موقعها بنصف ساعة، وذلك بعد تعرضها للسرقة في العاصمة الفرنسية باريس قبل 3 أعوام، بحسب موقع فضائية "إي!" الأمريكية.

    كيم كارداشيان وأختها ووالدتهما فى باريس
    © AFP 2019 / Alain Jocard
    بالفيديو...كيم كارداشيان تكشف لأول مرة تفاصيل حادث السطو في باريس
    وقالت: "لقد تعلمت من تجربة سيئة مررت بها، عندما تمت سرقتي، هي أن الناس كانوا يعرفون كل تحركاتي، وكانوا يعرفون ممتلكاتي، وتمكنوا من تحديد موقعي، وما الذي أقوم به، وهذا تسبب في تغييري لطبيعة الأشياء التي أقوم بمشاركتها على "إنستغرام".

    وأردفت: "ما زلت أرغب في أن يشعر الناس أنهم ماضون معي في رحلتي الشخصبة، لكنني قد أقوم بتصوير شيء ما، ثم أنشره بعد 30 دقيقة من مغادرتي، للحفاظ على المزيد من خصوصيتي.

    وأيدت كيم كارداشيان في المؤتمر، نية تطبيق "إنستغرام" حذف "الإعجاب" من على المنشورات، وذلك من أجل تحسين الصحة العقلية، بحسب رأيها.  

    وأشارت كارداشيان إلى أن فريق عمل "إنستغرام" يجري محادثات داخلية مع العديد من الناس، قبل الإقبال على خطوة "حذف اللايك" من المنشورات، وهي أنباء تسعدها.

    وقال مكتب المدعي العام في باريس، إن مقدار الخسائر التي تعرضت لها كيم كارداشيان في سرقتها بباريس، إذ فقدت خاتم زواجها ومجوهرات تقدر بـ10 ملايين دولار، وكذلك اثنين من هواتفها الذكية.

    وكشف تسريب في شهر نيسان/أبريل، عن نية "إنستغرام"، حذف عداد الإعجابات من المنشورات الخاصة بمستخدميه.

    وأول من كشفت عن التسريب، خبيرة التقنية، جاين مانشون وونغ، من موقع "تيكرانش"، التي شاركت عبر حسابها على موقع "تويتر"، نسخة مسربة من التصميم الجديد لموقع "إنستغرام"، التي تعكس اتجاه الموقع إلى إخفاء عداد "الإعجابات"، بحيث لا يرى عدد المستخدمين الذين أبدوا إعجابهم بأية مشاركة، سوى صاحب المشاركة فقط.

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