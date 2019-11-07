بالفيديو... زوج أصالة نصري يكشف حقيقة انفصاله عنها وطبيعة علاقته مع نسرين طافش

علق المخرج المصري، طارق العريان، لأول مرة، على أنباء طلاقه من المطربة السورية، أصالة نصري، وارتباطه بمواطنتها الممثلة نسرين طافش.

وقال العريان إن مثل هذه الأخبار تنتشر منذ سنوات، وإنه لا يعيرها أي اهتمام، ولا يركز عليها عادة.

جاءت تصريحات طارق العريان، خلال لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما".

وأثمر زواج أصالة نصري وطارق العريان عن توأم، هما آدم وعلي.

وكانت أصالة نصري نفت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، شائعات انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة.

وقالت أصالة: "هذه الأخبار ليست صحيحة، ومن يروجون لها (فاضيين)".

يشار إلى أن نسرين طافش نفت في وقت سابق ما يشاع عن علاقة بينها وبين طارق العريان، وقالت في مقابلة تلفزيونية إن من يطلقون مثل هذه الشائعات "ناس فاضية".

وأضافت أن حياة الفنان الناجح عادة ما تشكل مادة للشائعات، مشيرة إلى أنها تفضل تجاهل الأمر وعدم الرد.