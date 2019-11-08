فيديو تقبيل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد لرأس الفنانة أصالة يشعل مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة تقبيل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، لرأس الفنانة السورية أصالة نصري.

المقطع المصور رافقه العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي دفع الأمير السعودي للتعليق بنشر تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه".

الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا..

أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 7, 2019

من جهتها علقت الفنانة أصالة في تغريدة قائلة: "سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز، كلماتك تُعلي منّ شأني، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده، وما قدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي".

سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز ، كلماتك تُعلي منّ شأني ، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري ، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم ، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده ، وماقدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي https://t.co/roiCDYCRSl — Assala (@AssalaOfficial) November 7, 2019

في الوقت الذي رأى فيه بعض النشطاء على مواقع التواصل بأن ذلك يعبر عن سمو أخلاق الأمير واحترامه للفنانين و المبدعين، كما نشر صاحب الحساب سعودي وسطي MBS ‏، قائلا: "انا اشوف مافيها شي بالعكس هذا دليل على سمو اخلاقك واحترامك للفنانيين والمبدعين .

واتمنى من اصاله ان تهتم بالقصايد الفصحى خاصه من سمو الامير عبدالرحمن لانها ستزيد من توهجها كما فعل كاظم وحسين الجسمي.

انا اشوف مافيها شي بالعكس هذا دليل على سمو اخلاقك واحترامك للفنانيين والمبدعين .

واتمنى من اصاله ان تهتم بالقصايد الفصحى خاصه من سمو الامير عبدالرحمن لانها ستزيد من توهجها كما فعل كاظم وحسين الجسمي — سعودي وسطي MBS🇸🇦 ‏‎ (@poorman9898) November 7, 2019

و"غرد" صاحب الحساب "د. كساب العتيبي"، واصفا تصرف الأمير بالعفوي وبأن الأمير يمثل شخصية وطنية نفخر بها، قائلا: "رايتك بيضاء أبو مساعد، واللي يعرف قلبك، سينظر للأمر بأنه تصرّف عفوي. وأنت عندنا شخصية وطنية جميلة نفخر بها".