مقاوم للصدمات والمياه وبسعر مغر...تعرف على أنحف هاتف ذكي في العالم (فيديو)

نشرت الشركة على صفحتها الرسمية على "يوتيوب" مقطعا مصورا لهاتفها الجديد "Oukitel Y1000 IP68" والذي يتمتع بتصميمه الفريد والجذاب.
ويظهر الفيديو قدرة على مقاومة المياه والسقوط والغبار، ويبلغ متوسط سمك الهاتف حوالي11,2 ميليمتر، ويزن حوالي 212 غرام.
وتم تجهيز الهاتف بشاشة 6 بوصة، وبذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت و32 غيغابايت من ذاكرة الفاش الداخلية بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.
والجدير بالأمر بان الهاتف سيتم طرحه بالأسواق في 11 نوفمبر/تشرين الثاني بسعر منخفض يصل لحوالي 99 دولار.
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