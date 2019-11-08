بيع جميع النسخ المطروحة من هاتف "سامسونغ" الجديد في أول 5 دقائق

أصدرت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية هاتفها الجديد القابل للطي بعد شهور من التأخير، الهاتف الجديد الذي حمل اسم " Samsung Galaxy Fold" تم عرضه، اليوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني، للبيع في السوق الصينية.

بدأ بيع هاتف Samsung Galaxy Fold الجديد في الصين، اليوم في تمام الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، بسعر 15999 يوانا والذي يعادل حوالي 2،293 دولار تقريبا.

كما أعلنت شركة Samsung الآن عن بيع جميع الوحدات في غضون خمس دقائق فقط، في الوقت الذي لم تذكر فيه الشركة عن العدد المطروح من الأجهزة.

Samsung Galaxy Fold smartphone sold out in just five minutes in China - Gizmochina - https://t.co/Gn2hVjleI6 #SamsungGalaxy — Galaxy FYI (@galaxyfyi) November 8, 2019

يذكر بأن الهاتف الجديد مزود بشاشة بحجم 7.3 بوصة كما ويمكن استخدام 3 تطبيقات في آن واحد.

وعند طي الجهاز تصبح شاشته بحجم 4.6 بوصة، والهاتف مزود بمعالج 7nm مقترن بـ 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وحزم 512 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية باستخدام تقنية3.0 UFS

وتم تزويد الهاتف بكاميرا 16 ميغابيكسل وكاميرا تليفوغرافي 12 ميغابيكسل وأخرى 12 ميغابيكسل، ويدعم الجهاز بطارية بحجم 4.380 مللي أمبير.