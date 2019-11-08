وفاة الماعز تيمور بعد صداقة جمعته مع النمر آمور...صور

توفي الماعز تيمور الذي اشتهر بصداقته مع النمر آمور، والتي شغلت قصتهما وسائل الإعلام بعدما وضعا في قفص واحد في متنزه للحياة البرية قرب فلاديفوستوك، عام 2015.

وأكدت المتطوعة ألفيرا غولوفينا، التي قدمت من موسكو خصيصا للاعتناء بالماعز تيمور: "إنه أمر صعب بالنسبة لي، أنا كنت أعتني بتيمور، وأؤكد للجميع أن قد توفي في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2019".

© Sputnik . Mikhail Voskresensky الماعز تيمور

وأضافت بقولها :"أستطيع أن أقول بكل مسؤولية إن الماعز تيمور كان في حالة صحية ممتازة. كان طبيبه الشخصي دانيال وطبيبا المتنزه في سفاري بارك أوليغ وأليكسي يراقبون حالته الصحية بانتظام."

ووفقا لغولوفينا سوف يتم دفن رماد الماعز تيمور بمرتبة الشرف، مشيرة إلى أنه سيتم تنصيب تمثال برونزي لتيمور في المتنزه.

© Sputnik . Vitaly Ankov الماعز تيمور والنمر آمور

وفي عام 2015، وضع الماعز تيمور في قفص مع النمر آمور في منتزه للحياة البرية، حيث كان من المتوقع أن يهجم النمر أمور على الماعز تيمور ويقتله ويأكله، إلا أن النتيجة كانت مختلفة كلياً عن التوقعات. وسرعان ما أصبح تيمور وآمور صديقين مقربين، وأصبحا حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وذكرت تقارير صحفية أن الماعز تيمور بدأ منذ فترة يدفع النمر آمور وينطحه باستمرار، وبعد عدّة ضربات قرّر النمر آمور أن ينطح الماعز، فقررت إدارة المنتزه وضعهما في قفصين مختلفين.