مزاد علني لحذاء نابليون... تعرف على سعره

وأشارت التوقعات إلى أن زوج الأحذية قد يباع بسعر يتراوح بين 50 ألف يورو و80 ألفا في دار "دروو" 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب ما نشره موقع "إن دي تي في".
وقالت الدار إن زوج الأحذية الذي يبلغ مقاسه 40، أعطي للنحات كارلو ماروتشيتي فيما كان يعمل على تمثال فروسية لبونابرت، من جانب الجنرال هنري غاتيان برتران الذي لحق القائد الفرنسي في منفاه في الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الأطلسي بعد هزيمته في معركة ووترلو عام 1815.
Napoleon's Size 40 Boots Could Be Sold For Up To 80,000 Euros In Paris https://t.co/OpP3mqyRQl pic.twitter.com/HXPPo9CDCA— Andy Vermaut (@AndyVermaut) November 7, 2019
وامتلك نابليون مجموعة كبيرة من الأحذية التي اشتراها من مصنّع الأحذية الشهير "جاك"، في مونمارتر في باريس.
ووهب ابن النحات ماروتشيتي زوج الأحذية للسياسي الفرنسي بول لو، وقد احتفظت به عائلته منذ ذلك الحين.
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