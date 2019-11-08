احذر... حفل الزفاف الفخم قد يكون سببا للطلاق المبكر

التخطيط لحفل زفاف من الأحلام قد يكون مسعى مكلف للغاية، ولكن الخبر السار هو أنه كلما كان حفل الزفاف أقل تكلفة، زاد احتمال استمرار الزواج.

ومع استمرار المجلات وشركات الزفاف في التمسك بفكرة أن حفلات الزفاف بحاجة إلى أن تكون أشبه بالحكايات الخرافية، خلص الباحثون إلى أن العكس هو مفيد لقوة الزواج.

وللتوصل إلى هذا الاستنتاج، قام أساتذة الاقتصاد أندرو فرانسيس تان وهوغو إم ميالون، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، باستطلاع 3000 شخص متزوج، ووجدوا أن هناك بعض الخصائص التي تزيد من احتمال الطلاق.

ووفقا للدراسة، فإن المبلغ الذي ينفقه الأزواج على خاتم الخطوبة والحفل يرتبط ارتباطا عكسيا بمدة الزواج.

ومن خلال خواتم الخطوبة، وجد الباحثون أنه كلما زاد إنفاق الأموال، زاد احتمال الطلاق، خاصة عندما تصل تكلفة الخاتم إلى أكثر من 2000 دولار.

وذكرت الدراسة أنه، في عينة من الرجال، عندما يكون الإنفاق بين 2000 دولار و4000 دولار على خاتم الخطوبة يكون هناك احتمال للطلاق بـ 1.3 مرة أكبر مقارنة بالإنفاق بين 500 و2000 دولار.

وينطبق الشيء نفسه على تكلفة حفلات الزفاف، فعندما تكون تكلفة حفلات الزفاف أقل من 1000 دولار، فهناك انخفاض كبير في احتمال الطلاق. في حين أنه عندما تكون حفلات الزفاف تكلفتها أكثر من 20 ألف دولار، يكون هناك زيادة في احتمال نسبة الطلاق بنحو 1.6 مرة، وذلك في عينة من النساء.