بالفيديو... الفنانة المصرية هالة صدقي تنجو وأبناؤها من الموت

تعرضت الممثلة المصرية، هالة صدقي، لحادث سيارة، اليوم الجمعة، وكانت بصحبة ابنها وابنتها وهم في طريقهم إلى المشاركة في بطولة للسباحة.

وشاركت صدقي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، مقطعا مصورا كشفت خلاله عن وجود قطع في إطارات السيارة، معلقة "من فضلكم خلوا بالكم من الحفره دي، فعلا لو ماشيه بسرعه كنت اتقلبت بالعربية أنا وولادي دي قبل مطلع المعادي من أكتوبر في النص، خلوا بالكم، أنا وولادي في حاله صدمة، الحمد لله".

يشار إلى أن آخر أعمال هالة صدقي مسلسل "بركة"، من بطولة الفنان عمرو سعد، والذي عرض في رمضان 2019.

يشار إلى أن هالة صدقي أثارت جدلا في شهر نيسان/ أبريل، بعدما تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع مصور، زعموا أنه لها، وتوجه فيه ألفاظا خارجة ومسيئة عن الفنانين.

وتم نشر الفيديو عبر حساب هالة صدقي، على موقع "إنستغرام"، الذي يصور مجموعة من العاملين من موقع تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "بركة"، ويضم صوتا مشابها لصوتها، يقول إنها تتعامل مع "جرابيع وحثالة"، في إشارة إلى زملائها، من أجل خضوعها لعمليات التجميل.

ولكن سارعت هالة صدقي بحذف الفيديو المسيء، وشاركت صورة جاء بها: "للعزيز الذي يقلد الأصوات ويحاول يدخل صفحه الانستغرام، شكرا لاهتمامك تقريبا وصلنا إليك".