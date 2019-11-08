بالصور... منى زكي وأحمد حلمي يكشفان عن مفاجأة من "وراء الخيال"

تلقى الفنان المصري أحمد حلمي، وزوجته الفنانة المصرية منى زكي، مفاجأة "فوق الخيال"، اليوم الجمعة، الأمر الذي جعله يشاركها مع جمهورها ومتابعيه.

وقال حلمي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه أثناء جلوسه مع زوجته منى زكي في أحد الأماكن، وبينما كانا يشعران بالملل، فوجئا بسماع صوت موسيقى كلاسيك جميلة جدا صادرة من بعيد، وعندما سألوا عن مصدرها علموا أنها أوركسترا جمعية "النور والأمل" للكفيفات.

وأضاف الممثل الشهير: "ذهبنا إليهم وجلسنا وسمعنا عزفا "يفوق الخيال" واحترافا فعلا لا يستمتع به إلا أصحاب الهمم والقدرات الفذة، أسعدتونا يا أوركسترا النور والأمل، وجعلتمونا نجلس جلسة كلها فن وتفاؤل، وتأكدنا أن المصريات لايقهرهن قاهر ولا يوقفهن ظلام".

وشارك أحمد حلمي مع معجبيه، صورا من لقائه وزوجته مع أوركسترا جمعية "النور والأمل".

يشار إلى أن الفنانة منى زكي، تنشغل حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد ‏السقا، ويتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال‎.‎

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي ‏فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري، وجاري التعاقد ‏مع باقي أبطال العمل‎.‎

وكان آخر أفلام أحمد حلمي "خيال مآتة"، الذي طرح في دور العرض السينمائية في عيد الأضحى 2019.