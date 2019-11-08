مطعم يوفر حلا مثاليا للتخلص من إحراج "أول موعد غرامي"

يوفر مطعم في مدينة إدنبرة الاسكتلندية، حلا مثاليا ومبتكرا، للتخلص من إحراج "أول موعد غرامي".

ويتيح المطعم لكل زبائنه، خيار دفع مبلغ الفاتورة بالتساوي بين الطرفين، وذلك لمكافحة أي إحراج قد يتعرضان له في المراحل الأولى من علاقتهما العاطفية، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وعلى الراغبين في الاستفادة من هذه السياسة، يستطيعون طلبها عند الحجز بالمطعم بواسطة الهاتف أو عبر موقعه على شبكة الإنترنت.

وفي حال اختيار دفع الفاتورة بالتساوي، فإنه عند وصول النادل إلى الطاولة، سيطرح فاتورتين لكل طرف، على أن يدفع كل منهما نصف القيمة.

ووصف غاري هاردنغ، مدير المطعم، السياسة الجديدة بأنها "اتفاقية القرن الـ21".

وقال موضحا: "قد تسبب الفاتورة عند وصولها حوارات غير مريحة بين الطرفين في موعدهما الغرامي الأول، لذا قررنا أن تكون تلك مسوؤليتنا من أجل التخلص من ذلك الإحراج، نحن نحب أن نعمل بشكل مختلف، ولا يوجد مطعم في المدينة يوفر مثل تلك الأمور".

وأكد مدير المطعم، أن "دفع الفاتورة بالتساوي" أمر اختياري وليس إجباري بالنسبة لزبائن المطعم.