السجن عشر سنوات للشخص الذي هاجم ثنائي أرسنال أوزيل وكولاشيناتس...فيديو

قضت محكمة بريطانية بالسجن عشر سنوات على الشخص الذي أقدم على محاولة فاشلة لسرقة ثنائي أرسنال، مسعود أوزيل وسياد كولاشيناتس، باستخدام أسلحة بيضاء.

ذكرت صحيفة "انديباندنت" البريطانية، أن محكمة هارو كراون قضت بسجن آشلي سميث (30 عاما) عقب اعترافه بمحاولة سرقة ساعات يد بقيمة 200 ألف جنيه استرليني (255440 دولارا) من ثنائي أرسنال.

وأضافت الصحيفة أن جوردان نورثاوفر (26 عاما)، وهو شريك في الجريمة أقر بتورطه في الهجوم، ينتظر صدور حكم بشأنه.

ووصف القاضي إيان بورني مرتكب الجريمة سميث بأنه مجرم له "سجل جنائي" ومعروف لدى الشرطة.

وكان لاعب الوسط الألماني السابق أوزيل يقود سيارته المرسيدس السوداء في لندن عندما حاصرها شخصان على دراجة نارية ويخفيان وجهيهما بخوذتين في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وأظهر مقطع فيديو مصور المدافع البوسني كولاشيناتس، الذي كان إلى جوار زميله في النادي اللندني، خارج السيارة يقاوم المهاجمين.