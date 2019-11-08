بالفيديو... أول ظهور علني لهنا الزاهد بعد وفاة طلعت زكريا

شاركت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، اليوم الجمعة، في عزاء والد الفنان المصري أكرم حسني، وذلك في أول ظهور علني لها منذ وفاة زوج والدتها، الفنان طلعت زكريا.

ورصدت عدسات المصورين هنا الزاهد، وهي تعزي أكرم حسني، وسط صفوف المعزين، في مسجد الشربتلي، بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، إلى جانب زوجها الممثل أحمد فهمي.

وكان من أبرز الحاضرين لعزاء والد أكرم حسني، نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أحمد حلمي، ونقيب الممثلين المصريين الدكتور أشرف زكي، والمطرب محمد الشرنوبي، وهاني رمزي، وحميد الشاعري، وإسلام إبراهيم، وآيتن عامر، والمطرب أحمد جمال، وأحمد صلاح حسني، وشيكو، وعمرو يوسف.

عزاء والد الفنان أكرم حسني بحضور نجوم الفن #عرب_وود pic.twitter.com/hII6JrOFRT — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) November 8, 2019

وأعلن أكرم حسني، أمس الخميس، وفاة والده لاعب نادي الزمالك الأسبق، الكابتن حسني عبد الرحيم، وشيع جنازته اليوم الجمعة.

وتوفي طلعت زكريا في شهر أكتوبر/تشرين الأول، عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض، وأقيم عزائه الجمعة، بحضور علاء وجمال نجلا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.