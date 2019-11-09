شاهد دودة تحاول اختراق كبد رجل بسبب طعام "غير مغسول"

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر دودة كبيرة تحاول اختراق كبد رجل يبلغ من العمر 40 عاما، بعد أن اعتاد تناول أوراق الجرجير دون غسله.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعرض الرجل المكسيكي إلى أزمة في الكبد ونقل إلى المستشفى واحتجز به.

وكانت أولى الأعراض التي ظهرت على الرجل شحوب الشفتين واللسان، كما أثبتت الفحوص الطبية إصابة الرجل بفقر الدم وانسداد القنوات الصفراوية التي تصل الكبد بالجهاز الهضمي.

واكتشف الأطباء أن سبب انسداد القنوات الصفراوية ديدان تعرف باسم "المتورقة الكبدية"، تصيب من يتناول المياه الملوثة أو المحاصيل الزراعية غير المغسولة.

وتنتقل هذه الديدان من الأمعاء إلى القنوات الصفراوية، حيث تعيش وتتكاثر مسببة نزيفا داخليا وفقرا في الدم.

يذكر أنه تمت السيطرة على الوضع في غضون شهر، بعدما تناول الرجل علاجا لقتل الطفيليات.