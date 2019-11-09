بسبب طوله... الفنادق تغلق أبوابها في وجه مشجع أفغاني (فيديو + صور)

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، الشاب الأفغاني ويدعى شير خان سافر لحضور مباراة كريكيت بين منتخب بلاده والهند.

8 feet long Sher Khan is cricket fan from #Afghanistan. He is in #Lucknow to watch #AfgvsWI... He was denied hotel room because of his height... Later @lkopolice helped him in getting a hotel.. @adgzonelucknow @Uppolice #WIvsAFG pic.twitter.com/AHMgIip2Bh — Raghwendra Shukla (@ShuklaRaghav) November 6, 2019

ورفضت العديد من الفنادق استقباله شير خان بسبب طوله الذي يبلغ 2.48 متر، ما دفعه للجوء إلى الشرطة الهندية.

وقامت عناصر الأمن بمرافقة الرجل في رحلة البحث عن فندق مناسب، وخلال توجهه إلى ملعب المباراة رافقه عدد من رجال الشرطة حرصا على تجنب أي مشاكل قد يواجهها.