فيديو... أسماك تعبر الطريق أثناء مرور السيارات

ويظهر في الفيديو الغريب لحظة عبور أسماك السلمون طريق سريع، وضع فيه لافتة كتب عليها "هدئ السرعة أسماك تعبر الشارع".

وزعم بعض متداولي الفيديو، أن هذا المشهد الغريب، حدث في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.